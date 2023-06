Brucker Bühne geht zum Jubiläum mit Herzensprojekt gänzlich neue Wege

Bald ist es so weit: Am 30. Juni und am 1. Juli gibt die Brucker Bühne im Stadttheater die Aufführungen des Charity-Theaterevents zu ihrem 40-jährigen Bühnenjubiläum. „Kalendergirls“ heißt die Tragikomödie, die auf einer wahren Begebenheit beruht. Die echten Kalendergirls hatten damals das Ziel, eine neue Couch für das Krankenhaus zusammenzutragen, in dem der an Leukämie erkrankte Ehemann einer der Damen behandelt wurde. Letztendlich wurde es ein ganzer neuer Flügel für die Krebsstation. Im Stück geht es um Stärke und Zusammenhalt von Frauen. Es soll daran erinnern, dass wir alle die Fähigkeit haben, positive Veränderungen herbeizuführen.

Bühnenbauleiter Christoph Zemann und das eingespielte Team stellten jedenfalls bereits das Bühnenbild für die zwei Aufführungen fertig. Für das Ensemble steigt schön langsam neben der Vorfreude auch die Nervosität. „Wir haben noch Restkarten, aber es kann leicht sein, dass unser Wunsch in Erfüllung geht, das Theater bis zum letzten Platz vollzukriegen“, lässt Regisseurin Petra Pschill wissen, dass der Freitag bereits ausverkauft ist. Für Samstag sind noch Karten zu haben. Die gesamte Arbeit dient dieses Mal einem guten Zweck. Wenn die Theatertruppe an den zwei Abenden vor möglichst ausverkauftem Saal spielt, bedeutet das mehr Spendeneinnahmen, die an die MOKI-Kinderkrankenpflege fließen.

Die Mobile Kinderkrankenpflege (MOKI) ist eine Non-Profit Organisation und Anbieter von mobiler Hauskrankenpflege für Kinder in Österreich. MOKI bietet neben der Nachbetreuung von Frühgeborenen, sowie Kindern mit chronischen Erkrankungen oder Behinderungen, auch Sterbe- und Trauerbegleitung ihrer Familien an.

Zum Jubiläums-Charityevent soll auch im Stadttheater ein besonderes Ambiente geschaffen werden. Dafür wird das Stadttheater mit Tischen bestückt, auf denen auch während der Vorstellung Wein, Getränke und Fingerfood von Catering-Profi Gerold Pöllmann eingestellt sind. Schon vor Beginn und in der Pause wird das Publikum mit ausgesuchten Weinen aus der Region verwöhnt.

Kalender für 2024 mit den Brucker Bühne-Damen wird aufgelegt

Zusätzlich zur Veranstaltung wird es einen echten Kalendergirls-Kalender für 2024 geben. Die Einnahmen aus dem Kalenderverkauf gehen ebenfalls zur Gänze an MOKI. „Das professionelle Fotoshooting dafür sowie für die Fotos auf der Webseite hat dankenswerterweise das Fotografenpaar Franz Helmreich und Evi Huber übernommen“, erzählt Pschill.

Das Team rund um Petra Pschill und Co-Regisseur Peter Windholz freut sich aber auch über Geldspenden oder auch Ticketkäufe als Geschenke für pflegende Eltern, die direkt von MOKI an betroffene Familien überreicht werden. „Eine kleine Auszeit für Familien, die ihr Schicksal so tapfer meistern“, sagt Windholz.

Tickets gibt es online auf www.kalendergirls.at, persönlich am 24. Juni zwischen 10 und 12 Uhr im Brucker Stadttheater oder telefonisch unter 0677 643 618 14 (Petra Pschill). Im Preis enthalten sind Sektempfang, Wein, Bier, antialkoholische Getränke, Fingerfood und Nachspeisen am Tisch und in der Pause kaltes und warmes Fingerfood aus dem Hause Pöllmann. Die Gold-Kategorie beinhaltet ein Überraschungspaket. Abendkassa wird es keine geben.