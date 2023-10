Brucker Bühne gibt „Neurosen und Narzissen“ im Brucker Stadttheater

Es ist eine Verwechslungskomödie wie aus dem Bilderbuch, die die Brucker Bühne heuer aufführt: Beim Ehepaar Schneider ist das Geld knapp, denn Gustav Schneider ist als Autor nicht besonders erfolgreich. Folglich muss seine Frau als Putzfrau das Geld für beide verdienen. Bis eines Tages im Stockwerk ober ihnen der Psychiater Gernot Schneider einzieht. Es kommt, wie es kommen muss: Die Namensgleichheit führt dazu, dass die meisten Patienten zuerst beim Ehepaar Schneider klingeln. Als einer davon in seiner Verzweiflung gleich einmal hundert Euro auf den Tisch legt, um behandelt zu werden, wittert Gustav Schneider seine große Chance - und beginnt, munter drauf los zu therapieren. Freilich völlig ohne jede Ahnung, was er dabei eigentlich tut. Und egal, ob die Patienten sich für Schlagersängerin Helene Fischer halten, sexsüchtig sind oder am Ödipus-Komplex leiden. Die Kasse klingelt, doch das Chaos lässt nicht lange auf sich warten.

Das Stück „Neurosen und Narzissen“ ist eine Komödie in drei Akten, die für die Brucker Bühne von Peter Windholz bearbeitet wurde. Regie führt wie immer Petra Pschill.

Premiere ist am 11. November um 19.30 Uhr. Die Proben laufen also bereits auf Hochtouren. Karten für due insgesamt sieben Aufführungen kann man sich ab 21. Oktober, 8 Uhr, bei Optik Lingfeld in der Kirchengasse 10 sichern.

Die Spieltermine:

Samstag, 11. November, 19.30 Uhr

Sonntag, 12. November, 15 Uhr

Freitag, 17. November, 19.30 Uhr

Samstag, 18. November, 19.30 Uhr

Sonntag, 19. November,15 Uhr

Freitag, 24. November, 19.30 Uhr

Samstag, 25. November, 19.30 Uhr