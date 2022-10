Brucker Bühne kehrt zurück

Die Darsteller:

Marcel Freiherr von Hohenstein: Peter Windholz

Alfons Weidenhelfer: Swen Tesarek

Klaus-Bernhard: Gottfried Pschill

Harri Eins: Thomas Mayer

Wilko Kumpelsbach: Christoph Zemann

Natalie: Flora Baum

Charlotte Weidenhelfer: Elisabeth Tschenett-Schäfer

Beate Schnarkenheimer: Isabel Philipp

Gracia Freifrau von Hohenstein: Sabine Zotter

Agathe Heiden: Petra Pschill

Pauline: Sabine Hackl

Die Aufführungen:

5. November, 19.30 Uhr

6. November, 15 Uhr

11. November, 19.30 Uhr

12. November, 19.30 Uhr

13. November, 15 Uhr

18. November, 19.30 Uhr

19. November, 19.30 Uhr

Tickets:

Platzreservierungen sind ab Samstag, dem 15. Oktober, 8 Uhr, bei Optik Lingfeld in der Kirchengasse 10 in Bruck an der Leitha möglich

Eintritt: freie Spende