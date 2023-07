Zweimal volles Haus mit „Kalendergirls“ in Bruck

„Wir sind überwältigt von der Unterstützung, die uns bereits im Vorfeld entgegengebracht wurde“, freute sich Peter Windholz, der dieses Mal gemeinsam mit Petra Pschill Regie führte, über den Zuspruch, den die Brucker Bühne mit ihrem Ausflug in ein neues Genre erfuhr. Zum Bühnenjubiläum gab die Theatergruppe am vergangenen Wochenende die Tragikomödie „Kalendergirls“. Das Stück beruht auf einer wahren Begebenheit und erzählt die Geschichte einer Gruppe von Freundinnen aus dem englischen Yorkshire, die in ihrem Frauenverein jedes Jahr einen Kalender mit Ansichten aus ihrer Region herausgeben. Als der Ehemann einer der Frauen an Leukämie erkrankt und verstirbt, wollen sie zu seinem Gedenken eine Couch im Wartezimmer des Krankenhauses stiften. Um diese Couch zu finanzieren, wagen sich die Damen an ein mutiges Projekt. Der Kalender soll mit Aktfotos von ihnen bei Alltagstätigkeiten bestückt werden.

Passend dazu, hatte sich auch die Brucker Bühne entschieden, die Einnahmen der Theaterabende einem guten Zweck zukommen zu lassen, der Mobilen Kinderkrankenpflege (MOKI). Anders als sonst wurde das Stadttheater dafür in Cabaretbestuhlung bestückt und die Gäste wurden mit Speisen von Caterprofi Gerold Pöllmann verwöhnt. Und das Konzept ging auf: An beiden Abenden war das Stadttheater voll. Die größte Überraschung wartete gleich zu Beginn. Die Brucker Bühne hatte nämlich die originalen Kalendergirls ausfindig gemacht und kontaktiert - und sie bekamen tatsächlich eine Antwort. In Form einer Videobotschaft adressierte Tricia Stewart, die „Miss Oktober“ des echten Kalenders, die Brucker und erzählte, dass im Lauf der Jahre bereits über sechs Millionen Pfund für die Blutkrebsforschung im Vereinigten Königreich zusammengekommen sind.

In erweiterter Besetzung übertraf sich das Ensemble danach selbst. Die „Kalendergirls“ Annie (Elisabeth Tschenett-Schäfer), Ruth (Sabine Hackl), Chris (Renate Muhr), Cora (Isabel Philip), Celia (Martina Noetzl) und Jessie (Elisabeth Ohrenberger) lieferten eine hinreißende Performance zwischen Prüderie und kecker Lebenslust ab. Berührende Szenen rund um die Krankheit, die John (Gottfried Pschill) befällt, wurden einfühlsam umgesetzt und sorgten für so manche Träne im Publikum. Und auch die Szenen, in denen die Damen letztendlich nackt, aber so, dass man niemals alles von ihnen sieht, vor Fotograf Lawrence (Swen Tesarek) posieren, liefen hochprofessionell ab.

Alles in allem ein Theatergenuss, der bewies, dass sich die „rund 400 Stunden“ der Organisation und „100 Probestunden“ vollends gelohnt haben.