„Bühne Altenburg“: erster Auftritt für Lisa Bäcker

Die Bühne Altenburg wird heuer die Komödie "Keine Leiche ohne Lilly" aufführen (die NÖN berichtete). Erstmals auf der Bühne ist Lisa Bäcker. Sie spielt statt Elisabeth Mikula, die aus Zeitgründen nicht mehr mitmachen kann. „Ich wollte schon immer Theater spielen, durch Aexander Hartl bin ich zur Bühne Altenburg gekommen, und es hat von Anfang an viel Spaß gemacht“, schwärmt die 26-jährige Trautmannsdorferin. Vom Beruf Volksschullehrerin in Wien, versucht sie auch in der Schule ihren Kindern das Theater nahe zu bringen.

In „Keine Leiche ohne Lilly“ wird Bäcker die Sekretärin Viktoria Reiner verkörpern. Das Stück „Das Engagement in der Gruppe ist hoch, wir haben viele Leseproben und alles wird wiederholt, bis es sitzt“, so die Jungschauspielerin. Lampenfieber lasse sich allerdings nicht ganz vermeiden: „Jetzt bin ich noch entspannt, aber es wird sich nicht ganz vermeiden lassen, ein bisschen Lampenfieber gehört gerade bei einer Premiere dazu“.

Wer Lisa Bäcker in ihrer ersten Rolle sehen möchte, hat dazu an folgenden Termine Gelegenheit: Samstag, 2. September um 18 Uhr und Sonntag, 3. September um 16 Uhr im Gemeindepark Bad Deutsch-Altenburg, und Freitag, 13. Oktober, und Samstag, 14. Oktober (Beginn jeweils 18 Uhr) im Gasthof Kuster-Bartolich in Pama (Bezirk Neusiedl/See).

THEATER IM GEMEINDEPARK Bühne Altenburg probt für „Keine Leiche ohne Lilly“