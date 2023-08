Bühne Altenburg probt für „Keine Leiche ohne Lilly“

Die Bühne Altenburg probt bereits fleißig für das neue Stück "Keine Leiche ohne Lilly". Die Kriminalkomödie ist ein Stück in drei Akten des britischen Autors Jack Popplewell. Popplewell wuchs in Leeds auf, als Schriftsteller trat er erstmals 1940 in die Öffentlichkeit. Seinen größten Erfolg feierte er mit „Keine Leiche ohne Lilly“. In dem Stück geht es um die Putzfrau Lilly Pfeifer, die beim Aufräumen ihren Chef in seinem Büro tot auffindet. Sofort alarmiert sie die Polizei, als jedoch die Polizei eintrifft, ist die Leiche verschwunden ...

Es wirken mit: Christiana Fehrer, Florian Emberger, Katharina Fehrer, Verena Jörga Werdenich, Helga Emperer, Lisa Bäcker, Alexander Hartl und Hannes Schebesta. Regie führt Florian Emberger.

Gespielt wird im Gemeindepark von Bad Deutsch-Altenburg am Samstag, 2. September, um 18 Uhr und Sonntag, 3. September, um 16 Uhr. Reservierungen werden erbeten unter 0650/233 10 25 (Helga Emperer).