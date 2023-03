Wilfleinsdorfer Frösche proben für neues Stück

Der Wilfleinsdorfer Pfarrhof verwandelt sich derzeit gerade wieder in die Bretter, die die Welt bedeuten. Dort probt nämlich die Theatergruppe „Die Frösche“ für ihr neues Stück „Lügen über Lügen“.

Es handelt sich dabei um eine Komödie in vier Akten von Walter G. Pfaus. Premiere wird am 15. April gefeiert, danach folgen weitere fünf Aufführungen. Die Handlung verspricht ein turbulentes Verwechslungsspektakel: Weil Leo und Dunja Bobek notorische Geldsorgen haben, setzen sie ihre Hoffnungen in die reiche Erbtante aus Amerika. Als die ihren Besuch ankündigt, wird’s allerdings brenzlig – immerhin hat Dunja ihr vorgeschwindelt, Leo sei Landeshauptmann, und sie hätten drei Angestellte. Nun, wozu hat man schauspielbegabte Freunde? So hätten die Bobeks ihr Problem schon fast gelöst, hätte jene Tante Rita Dunja nicht gleich bei ihrer Ankunft mit Freund Jörg erwischt, der nun den Ehemann spielen muss. Und Leos Mutter und ein gerissener Einbrecher tragen auch nicht gerade zur Verringerung der komisch-chaotischen Umstände bei.

Wer sich einen vergnüglichen Theaterabend mit den Fröschen gönnen möchte, kann sich die Karten dafür ab 25. März telefonisch unter 0664-75344288 und ab 27. März persönlich beim Nahversorger Gruidl/Trafik Kahrer in der Hauptstraße 76 sichern.

