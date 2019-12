Einen grausigen Anblick bot vor kurzem die Tierkörper-Sammelstelle in Au. Dort hatte sich jemand eines riesigen toten Wildschweins entledigt, indem er das Tier offenbar mit Gewalt in den Kühlcontainer gepfercht hat.

Ein derart grauenhafter Anblick sei bei den Tierkörpersammelstellen im Herbst keine Seltenheit, weiß Renate Ninaus-Fehrer, Abfallberaterin beim Abfallverband Gabl. „Viel zu große Wildtiere werden mit viel Kraftaufwand in den zu kleinen Container gehievt. Meistens ragen noch Körperteile der verendeten Tiere aus dem Sammelcontainer“, so Ninaus-Fehrer.

Dabei gäbe es durchaus Wege, mit toten Wildtieren ordnungsgemäß umzugehen. „Tote Wildtierkörper können in speziellen Säcken, welche beim Landesjagdverband erhältlich sind, in den Containern der Tierkörpersammelstellen entsorgt werden. Hierbei soll immer auf die Sauberkeit beim Einwurf geachtet werden. Der Deckel muss wegen der Kühlung prinzipiell immer geschlossen werden“, erklärt Ninaus-Fehrer. Große Tiere, die nicht in den Container passen, würden auf Anforderung direkt von der Firma Saria abgeholt.