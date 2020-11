Die Nachfrage nach Spezialprodukten in der Tiernahrung steige stetig an. Daher plant Mars Austria, in den kommenden beiden Jahren in der Fabrik in Bruck eine neue Dosenproduktionslinie zu errichten. Der Ausbau erfolgt bei laufender Produktion und soll im Sommer 2022 beendet sein.

Mit einem Investitionsvolumen von 34 Millionen Euro ist die neue Dosenlinie das größte einzelne Ausbauprojekt in der 35-jährigen Geschichte der Fabrik.

Konkret geht es bei dem Ausbau um die Erweiterung der Kapazität der Dosenproduktion der Marke Royal Canin, die in Bruck für den Weltmarkt hergestellt wird. Die neue Anlage soll höchsten Umweltstandards gerecht werden.

Alle Details zu den Plänen von Mars Austria lest ihr in der nächsten Print- oder E-Paper-Ausgabe der Brucker NÖN.