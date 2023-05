Brucker Tierheim feiert 30 Jahre

Viel Information, aber auch Kaffee und Kuchen, kann man sich am Samstag im Tierheim in der Pachfurther Straße holen. Um 10 Uhr geht es los und um 10.15 Uhr startet auch schon der erste Vortrag. Sabine Pöllmann-Karlik spricht dabei über das Jagdverhalten des Hundes. Wenn man darüber gut Bescheid weiß, ist man als Hundehalter nämlich schon einen Riesenschritt weiter. Um 11.30 Uhr gibt das Tierheim-Team rund um Obfrau Anna Zwettler und Leiterin Sabine Taferner Einblicke in die Geschichte des Tierheims, aber auch in den Tierheim-Alltag und das Training, das mit den Tieren durchgeführt wird.

Um 12.45 Uhr folgt ein Vortrag von Katzentrainerin Anika Moritz über die artgerechte Haltung von Katzen. Die Bruckerin steht selbst im Guinness Buch der Rekorde für die meisten Tricks, die eine Katze in 60 Sekunden ausgeführt hat. Den letzten Vortrag gibt es dann um 14 Uhr von Kerstin Böhm über die Fellpflege beim Hund.

Darüber hinaus gibt es auch jede Menge Infos über die Themen Patenschaften für Tierheim-Tiere, aber auch zur Tier-Adoption selbst.

Keine Nachrichten aus Bruck mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.