Tierheim Bruck: Geld-Sorgen vor Weihnachten

Für das Brucker Tierheim nähert sich ein anstrengendes und kostenintensives Jahr seinem Ende.

„Im Sommer wurden am Höhepunkt der Kittensaison 70 Katzen versorgt“, erzählt Tierheim-Obfrau Anna Zwettler von den größten Herausforderungen. Mittlerweile habe sich die Lage betreffend Kätzchen etwas beruhigt. „Dennoch leben nach wie vor 40 Katzen im Brucker Tierheim und auf Pflegestellen.“

Es handle sich dabei um Katzenkinder, die entweder mit der Hand aufgezogen werden müssen, da sie ohne Mutter gefunden wurden, oder um kranke und geschwächte Tiere, die gesundgepflegt werden müssen. „Wir bemerken immer noch eine große Anzahl an jungen Katzen im Alter von ein bis zwei Jahren, die ausgesetzt oder gefunden werden. Diese Fundkatzen sind fast ausschließlich unkastriert und nicht gechippt“, so Zwettler. Vielfach wird dabei vermutet, dass es sich um sogenannte Lockdown-Tiere handelt, also Tiere, die im Lockdown angeschafft und danach ausgesetzt wurden.

Bei den Hunden sei eine der größten Aufgaben heuer die Versorgung von elf Chihuahuas aus einem Animal Hording-Fall im Waldviertel gewesen. Fast alle haben mittlerweile ein neues Zuhause gefunden. „Drei Hündinnen sind bei uns, von denen zwei Chihuahua-Hündinnen sehr ängstlich gegenüber Menschen und Umweltreizen sind. Die beiden werden noch Zeit und Geduld brauchen, bis sie zu einer Familie ziehen können“, so Zwettler.

Auf der anderen Seite stehen bei all dem die Finanzsorgen, die durch die Lockdowns verursacht wurden. So gut wie alle Veranstaltungen, die Geld einbringen hätten können, mussten abgesagt werden. „Die meisten unserer Hunde sind Allergiker und brauchen spezielles Futter“, erzählt Zwettler etwa von der amerikanischen Bulldogge Gustav, die nur hypoallergenes Futter fressen darf. „Die Marke ist sehr teuer“, klagt Zwettler. Zudem brauche eine ältere Katzendame, die in Enzersdorf gefunden wurde, dringend eine Zahnsanierung.

Um abseits von Veranstaltungen gegen die Finanzmisere anzugehen, startete das Tierheim etwa im Advent wieder einen Adventkalender, in dem noch bis Freitag täglich ein Tier mit seinem Wunschzettel vorgestellt wird. „Wir möchten uns auf diesem Weg bei allen bedanken, die bereits Geschenke für unsere Tiere vorbeigebracht haben. Wir brauchen nach wie vor dringend Futterspenden und Katzenstreuspenden, eine Futterliste findet man auf unserer Homepage www.tierheimbruck.at “, betont Zwettler, dass auch finanzielle Unterstützung benötigt wird.

Spenden sind über die Homepage möglich oder über IBAN AT66 2021 6249 1468 2900