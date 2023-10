Tierschutz Viele Infos für Katzen- und Hundefreunde im Brucker Tierheim

Besonders begehrt waren die Führungen durch das voll belegte Katzenhaus. Am Foto: Obfrau Anna Zwettler mit zwei von drei Katzen, die demnächst in ihr neues Zuhause ziehen dürfen. Foto: Müller

D as Tierheim war am Samstag für Besucher geöffnet. Vorträge und Show-Trainings mit Hunden standen ebenso am Programm wie eine Tour durchs Katzenhaus.