Gemeinde Enzersdorf-Margarethen überlegt Austritt aus Tourismus-Region

Der Tourismusverband Carnuntum-Marchfeld versteht sich laut Homepage als „Informations- und Serviceeinrichtung für Kunden und die interessierte Öffentlichkeit zur Förderung und Entwicklung des Tourismus in der Destination Donau in Niederösterreich“.

Die Gemeinde Enzersdorf-Margarethen zahlte dem Tourismusverband Carnuntum-Marchfeld im Jahr 2022 2.160 Euro Mitgliedsbeitrag. 2023 hat sich diese Mitgliedschaft um 11 Prozent erhöht.

Die Erhöhung der Mitgliedschaft wurde im Gemeinderat zwar einstimmig beschlossen, entfachte aber parteiübergreifend eine Diskussion über die Sinnhaftigkeit eben dieser: „Bis dato haben wir nicht viel davon profitiert, da wir eben keine Fremdenverkehrsgemeinde sind. Der zuständige Ausschuss muss eine Entscheidung treffen und dann werden wir dies im Gemeinderat beschließen. Die Diskussion ist ergebnisoffen“, so Bürgermeister Markus Plöchl.

Aktuell gebe es keine Überlegungen Enzersdorf oder Margarethen für Touristen attraktiver zu machen. Eine intensivere Nutzung der Kellergasse oder eine Initiative, mehr Übernachtungsmöglichkeiten anzubieten gebe es derzeit nicht. Auch von privaten Initiativen wisse man nichts.

Der Obmann des Tourismusverbands Carnuntum-Marchfeld - Franz Jöchlinger - bemüht sich um Verständnis, klärt aber auf: „Unsere Tourismusregion hat wie alle anderen Regionen die touristischen Angebote nicht vollflächig in der gleichen Intensität verteilt. Die Region rund um den Flughafen hat eine Sonderstellung – es gibt hier eine zentrale Infrastruktur für den Tourismus, wirtschaftliche und auch touristische Impulse, jedoch keine ,touristischen Hotspots' wie zum Beispiel im Osten der Region durch Carnuntum, Hainburg, Marchfeldschlösser, Rohrau und Nationalpark.“

Trotzdem sei die Flughafenregion und somit auch Enzersdorf-Margarethen ein wichtiger Teil der Tourismusregion. Tourismus beinhalte nicht nur den Besuch von Gästen aus der Ferne, sondern auch von Menschen aus der eigenen Region. „Enzersdorf hat mit dem Naturraum an der Fischa, Margarethen mit dem (Hochzeits-)Schloss und Karlsdorf mit dem Königsberg und dem Kalten Berg attraktive Destinationen“, so Jöchlinger.

Rein geographisch könne Enzersdorf-Margarethen auch nicht aus der Region aussteigen und partizipiert definitiv am Tourismus der Region. Jöchlinger will allerdings gemeinsam mit der Gemeindevertretung die touristischen Möglichkeiten evaluieren, die bestehenden Benefits aus einer Mitgliedschaft im Tourismusverband genauer darstellen und bei Bedarf verbessern, „damit für die Entscheidungsträger die Vorteile einer Mitgliedschaft deutlich erkennbar sind“, so Jöchlinger.

Am Ende des Tages gehe es bei der Mitgliedschaft aber auch um Solidarität mit der Region.

