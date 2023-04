Bezirk Bruck: „Angebot an Radwegen wird entwickelt“

Der Radtourismus liegt auch in unserem Bezirk zunehmend im Trend. „Die Themen Rad und Wandern haben generell einen wesentlichen Anteil am regionalen Tourismus, noch dazu vor den Toren Wiens und Bratislavas“, berichtet Margit Neubauer, Leiterin des Regionalbüros Carnuntum-Marchfeld der Donau Niederösterreich Tourismus GmbH. Die Tendenz sei steigend. „Die Menschen wollen zunehmend in die Natur, sich bewegen, unabhängig sein und die Landschaft im eigenen Tempo erkunden“, führt Neubauer aus. In der Region gebe es eine Reihe von ansprechenden Ausflugszielen, von der Römerstadt Carnuntum, über die Mittelalterstädte Bruck, Hainburg und Marchegg, bis zu den Marchfeldschlössern. Unterwegs könnten die Radfahrer bei gemütlichen Gastronomie- und Heurigenbetrieben einkehren. „Die immer beliebteren E-Bikes bieten dazu noch die Möglichkeit, weitere Strecken zu bewerkstelligen und auch Menschen aufs Rad zu bringen, die früher nicht damit unterwegs waren“, so Neubauer.

Neue „Römer Tour“ zählt zu NÖ-Erlebnis-Routen

„Das Angebot an Radwegen, touristischen ebenso wie Alltagsradwege, wird in unserer Region mit Hilfe der Gemeinden ständig verbessert und weiterentwickelt“, sagt Neubauer. Der Anteil an asphaltierten und gekennzeichneten Routen sei in den letzten Jahren deutlich gestiegen. „Seitens unserer Organisation wurde in den letzten zwei Jahren im Rahmen eines Leaderprojektes das gesamte touristische Radnetz evaluiert, dokumentiert und verbessert“, führt die Tourismus-Expertin aus. So sei das Leitsystem überholt worden, zum Teil wurde die Routenführung angepasst und eine neue Rundstrecke entwickelt, die „Römer Tour“. „Es handelt sich dabei um eine 36 Kilometer lange familienfreundliche Radrunde, die von Bruck in die Römerstadt Carnuntum und weiter durch das Arbesthaler Hügelland in die Weinorte Höflein und Göttlesbrunn und wieder retour führt“, schildert Neubauer. Nach Befahrung und Prüfung durch die Radlobby wurde sie als eine von neun „RAD Erlebnisrouten Niederösterreich“ ausgezeichnet.

Eine brandneue Rad- und Wanderkarte sei deshalb herausgebracht worden, außerdem seien alle Touren auf der Website des Tourismusbüros einzeln mit detaillierten Infos downloadbar. „In allen Gemeinden wird es in den nächsten Wochen neue Überblickstafeln geben, auf denen das gesamte touristische Rad- und Wandernetz abgebildet ist“, so Neubauer. Die neue Rad- und Wanderkarte ist ab sofort im Tourismusbüro erhältlich oder kann unter www.donau.com/prospekte heruntergeladen werden.

Keine Nachrichten aus Bruck mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.