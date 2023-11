Banken luden zum Weltspartag

Die Banken der Region feierten gemeinsam mit ihren Kunden am 31. Oktober den Weltspartag. Wie üblich gab es kleine Geschenke und einen Imbiss. In der Raiffeisenbank in Bruck fand zum ersten Mal der Empfang im neuen Gebäude statt. Als Gäste begrüßten Aufsichtsratsvorsitzender Kurt Huber und die Direktoren Bernd Troant und Boris Hudec-Widauer unter anderem Landtagsabgeordneten Otto Auer (ÖVP), Bezirkshauptmann Peter Suchanenk und die Bürgermeister Gerhard Weil (Bruck) und Gerhard Dreiszker (Bruckneudorf; beide SPÖ).

In der Sparkasse in Bruck übergab die Brucker Unternehmerin Irmgard Horn die traditionelle Spende an das Tierheim. Kunden der „Wollstube Horn“ hatten Wechselgeld gespendet, die Summe wurde auf die Bank gebracht. „Diese wunderbare Aktion unserer langjährigen Kundin Irmgard Horn zum Wohl der Tiere hat sich bereits als Tradition etabliert“, sagt Filialdirektor Christoph Kettner. Als regionale Sparkasse freue sich das Institut, diese „Herzensangelegenheit“ mit einem finanziellen Anteil unterstützen zu können und habe die Spendensumme verdoppelt. In Hainburg waren Stadtrat Johannes Gumprecht (ÖVP) und Stadtamtsdirektor Ewald Bergmann in die Bankstelle gekommen, um mit Vorständin Gerda Leithner und Filialdirektor Christian Pum den Weltspartag zu begehen.