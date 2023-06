Gute Stimmung beim Gemeindekirtag in Bad Deutsch-Altenburg

Die Gemeinde lud am Samstag zum traditionellen Kirtag in den Park in der Erhardgasse. „In der Woche um Peter und Paul wird bei uns schon seit jeher gefeiert, neben dem Umurkenkirtag am 15. August das zweite große Fest“, berichtet Bürgermeister Hans Wallowitsch (SPÖ). Früher sei dies noch mehr wie ein Jahrmarkt gewesen, mit Schießbuden und vielen Ständen.

Für die Verpflegung sorgten die Feuerwehr Bad Deutsch-Altenburg mit Kommandant Manfred Robitza am Grill, und das Team des Café-Restaurants „König Stefan“ mit Chefin Ingrid Murinova. An der Kasse wurden die Besucherinnen und Besucher von Vizebürgermeister Markus Keprt (FPÖ) und Christiane Kaufmann mit einer kleinen hochprozentigen „Erfrischung“ empfangen. Die musikalische Umrahmung des Abends übernahm die Band „Talentfrei“.