Höflein: Kollmanns „Destithek“ ist fertig!

Der alte Keller in der Spillern mit der Nummer 26, der einst Petra Kollmanns Großvater gehörte, ist nicht mehr. An seiner Stelle steht jetzt was neues.

Die Schnapsbrennerin hat den alten baufälligen Keller weggerissen, um die „Destithek“ zu eröffnen. Einen Verkostungsraum samt traditionellem G´wölb, der dazu einladen soll, Edelbrände, Liköre und Säfte aus dem Hause Kollmann brennt zu verkosten oder seine ganz private Feier auszutragen.

„Es war nicht einfach. Es war sein wertvollster Besitz. Ich hab lange und viel überlegt. Es hat auch eine Weile gedauert, die Baubewilligung für was tolles Neues zu bekommen. Aber jetzt ist es geschehen und ist perfekt“, freut sich Kollmann.

Die Innenraumgestaltung, Farben und Deko trägt die Handschrift von Kerstin Platzer (Raumkonzept by Kerstin). Petra Kollmann und auch Baumeister Anto Boderistanac sind begeistert vom Ergebnis. Foto: Kerstin Schäfer-Zimmermann

Sie selbst hat gebaggert und die alten Mauern des Kellers, der an ihren Marillengarten grenzt, abgetragen. Wieder aufgebaut hat Baumeister Anto Boderistanac. „Ich mag solche Projekte am liebsten. Statt neuen Boden zu versiegeln, Altes sanieren oder statt einem alten Gebäude am selben Ort was Neues aufbauen. So bleibt auch die Geschichte des Orts erhalten“, findet der Baumeister.

Für die Innenraumgestaltung ist Kerstin Platzer - Kollmanns Schwägerin und Inhaberin von Raumkonzept by Kerstin - verantwortlich. „Für diese Unterstützung möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Ohne sie wär vieles in dieser Zeit nicht möglich gewesen“, so Kollmann.

Das Konzept - Tradition zeitgemäß übersetzt - ist aufgegangen. Die ersten Feiern in der Destithek sind bereits über die Bühne gegangen. Buchungen gibt es am laufenden Band. Eigene Events sind aber ebenso angedacht. „Fürs Erste bin ich erleichtert, dass die Bauzeit erledigt, alles gut gegangen ist und die Destithek schon so viel Anklang findet. Es ist schön, wenn sich die Anstrengungen lohnen“, freut sich die Höfleinerin, die nicht nur den alten Keller, sondern auch ihre Leidenschaft für Destillate von ihrem Großvater geerbt hat.

Das Kellergewölbe war bereits Schauplatz von gemütlichen Feiern. Petra Kollmann freut sich, dass ihr Konzept aufgeht. Foto: Kollmann

Aktuell plant die Höfleiner Schnapsbrennerin eine besondere Eröffnung für alle, die die Destithek live kennenlernen wollen, um dort unter anderem Kollmanns Raritäten zu verkosten, oder auch um das eine oder andere Event zu feiern. Auch Workshops und Seminare sollen dort stattfinden.

„Hereinspaziert“ in die Destithek wird es am 24. und 25. Juni jeweils ab 16 Uhr heißen. An zwei Tagen empfängt Petra Kollmann so alle Interessierten, Freunde und Fans von Edeldestillaten, Likören und Säften aus dem Hause Kollmann brennt.

