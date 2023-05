Pfingstkini-Umzug in Arbesthal

Die Natur mit ihren Farben ehren, Brauchtum pflegen. Darum geht es dem Heimatwerk Arbesthal beim traditionellen „Pfingstkini“-Umzug am Pfingssonntag.

Der Pfingstkönig war früher eine echte Person im grünen Blumenkleid, heute wird der Pfingstkini von Mitgliedern des Heimatwerks - unter der Führung von Peter Tschismasia - aus Haselnussstauden geflochten, geschmückt und anschließend durch den Ort getragen.

So geschehen auch diesen Pfingstsonntag.

Beim Umzug mit dabei waren Bürgermeister Franz Glock, Vizebürgermeister Franz Schwarz, die Volkstanzgruppe Brunn am Gebirge, die Volkstanzgruppe Orwasthola Razn und die Arbesthaler Hügellandkapelle.

Der Umzug endete im Garten des Veranstaltungszentrums in Arbesthal, wo Erfrischungen, Kaffee und Kuchen, später dann ein deftiges Spanferkel und Musik kredenzt wurden.

