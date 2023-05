Göttlesbrunn: Wiederstein-Doppler geht mit Fähre nach Japan

Früher war er nahezu unverzichtbar. Gekühlt und vor Licht geschützt wurde mit nassem Zeitungspapier. Dann ist er in Verruf geraten, weil nur mehr der billigste Wein in der 2-Literflasche abgefüllt wurde.

Die Rede ist vom „Doppler“.

Unter dem Namen "Doppleraffäre" und der Initiative von Alexander Marakovits haben sich 16 heimische Winzer und Winzerinnen zusammengetan, um den Doppelliter als Flaschenformat wiederzubeleben. Eine davon ist Birgit Wiederstein aus Göttlesbrunn.

Sie bleibt auch Jahre nach dem Start der „Doppleraffäre“ bei diesem Konzept. Denn mittlerweile gehen ihre Doppler per Fähre sogar nach Japan.

Im Doppler etabliert hat sich Wiedersteins Gelber Muskateller „Prima Donna“ und ihr Zweigelt „Zirkusrot“. Aber auch andereQualitätsweine werden ab und an in 2-Liter-Flaschen abgefüllt - „das entscheide ich spontan beim Abfüllen. Je nachdem, was gerade gut passt“, so die Göttlesbrunner Winzerin.

Für Wiederstein ist der Doppler was urtypisch österreichisches. „Es wäre schade darum, wenn der Doppler verschwinden würde. Schon jetzt produzieren immer weniger die 2-Liter-Flaschen“, so die Winzerin.

Für sie ist der Doppler allerdings nicht nur Tradition, sondern auch nachhaltig und praktisch. „Ein Doppler sind 16 Achterl. Damit lassen sich Gäste auf einer Grillparty oder einer Familienfeier gut versorgen - ohne, dass der Gastgeber ständig eine neue Flasche holen muss. Früher war der Doppler außerdem im ständigen Kreislauf. Das Leergut kam zurück zum Winzer, der wusch die Flasche aus und befüllte neu. Und das machen wir auch. Das war damals nachhaltig und clever und ist es auch heute noch.“

Die Winzerin legt bekanntermaßen besonderen Wert auf Nachhaltigkeit – vom Setzen der Reben bis zum Abfüllen. „Auch wenn es manchmal unpraktisch ist. Wenn es nachhaltig oder praktisch ist, entscheide ich mich für nachhaltig!“

Deswegen kann man - wenn Prima Donna, die Diva, Flora, Rosey und die anderen „Mädels“ aus dem Wein-Sortiment von Birgit Wiederstein leer getrunken sind - die leeren Flaschen einfach in die Einfahrt der Wiedersteins in Göttlesbrunn stellen. „Wir waschen und befüllen neu“, freut sich die Bio-Winzerin.

Mit „wir“ ist übrigens die Weiberwirtschaft gemeint. Ihre Mutter – Grete Wiederstein, bekannt für ihre Edeldestillate – teilt die Leidenschaft für die Natur mit ihrer Tochter. Und den Wunsch Tradition zu pflegen.

