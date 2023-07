Höflein: Kinder lernen über die Jagd

Kurz vor Ferienbeginn stattete neu gegründete Ausschuss „Jagdpädagogik“ im Jagdbezirk Bruck der Volksschule Höflein einen Besuch ab. Mit im Gepäck hatten Regina Wiesböck-Schäfer und Andreas Zwickelstorfer die druckfrischen Kinder-Taschenkalender „Wildtiere“ für das Schuljahr 2023/2024. Die Kalender werden vom NÖ Jagdverband erstellt und an die Volksschulen im Bundesland gratis verteilt.

Heuer wurden erstmals 31 Volksschulen im Bezirk Bruck angeschrieben und daraufhin 850 Kalender ausgeteilt. Weiters wurden die Volksschuldirektorinnen-und direktoren auch auf ein neues Angebot des NÖ Jagdverbandes, die Onlineplattform „Wildes Revier“, hingewiesen. Unter www.wildesrevier.at können Kinder (und selbstverständlich auch Erwachsene) auf eine virtuelle Entdeckungsreise gehen: Wo leben die heimischen Wildtiere, was ist so besonders an ihnen und wie kann man sie gut erkennen? Es wird nicht nur die Tierwelt vorgestellt, sondern auch über das Handwerk Jagd, die Aufgaben der Jäger und das richtige Verhalten in der Natur informiert.