Die etwas andere Ostereiersuche in Sommerein

Ursprünglich hätte das Vergnügen, das von der ÖVP Sommerein unter der Leitung von Obfrau Christine Besser organisiert wird am Karfreitag an der vom Verkehr geschützten großen Wiese hinter dem Museum stattfinden sollen. Bereits bei der Terminankündigung war sicherheitshalber auf ein Ersatzprogramm hingewiesen worden und wie es das Schicksal wollte, sollte genau dieser Umstand eintreffen.

„Ich traute meinen Augen nicht, als ich heute in der Früh beim Fenster rausschaute und den Schnee bzw. Regen sah“, erzählt die trotz allem gut gelaunte Gemeinderätin. Kurzfristig wurde daher umdisponiert und die vorgemerkten Kinder, konnten am Vormittag mit ihren Eltern zur eigens aufgestellten Hütte beim Adeg Schmutterer vorbeikommen und sich bunt gefärbten Ostereier abholen beziehungsweise an den selbst gebackenen Osterleckereien erfreuen. „Trotz des nasskalten Wetters war es für alle Beteiligten ein gelungenes kleines Osterfest“, freut sich Besser.

