Sommereiner Ostereiersuche

Im letzten Jahr wurde das Fest der traditionellen Ostereiersuche zur Unterstützung der Sommereiner Initiative „Sommerein hilft Ukraine“ organisiert und war ein großer Erfolg und Spaß für Jung und Alt. Die eingenommenen Spenden von über 800 Euro konnten für Wohnungsausstattungen und andere dringenden Notwendigkeiten der in Sommerein lebenden ukrainischen Familien verwendet werden. Auch heuer findet das Vergnügen, das von der VP Sommerein unter der engagierten Leitung von Obfrau Christine Besser organisiert wird, wieder statt. Die vom Verkehr geschützte große Wiese hinter dem Museum (Hauptstraße 61) bietet sich erneut als idealer Veranstaltungsort dafür an. Neben der Ostereiersuche werden Fußballtore aufgestellt und die Kinder können sich an malen, basteln, geschminkt werden und an Dosenschießen erfreuen. Für das leibliche Wohl wird ebenfalls gesorgt, wie für die musikalische Umrahmung, für die die „Rolling Hills“ verantwortlich zeichnen. Das Event findet am Karsamstag, den 8. April, ab 14:00 statt. Alle Interessierten werden gebeten sich bis 2. April bei Obfrau Besser anzumelden und ihre eigenen Körbchen für die Ostereiersuche mitzubringen. Bei Schlechtwetter entfällt das Vergnügen und die Kinder können sich am Karsamstag ab 10:00 Uhr ihre Geschenke vom Osterhasen beim ADEG Schmutterer abholen.

