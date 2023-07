Wirtin Hilde Neuhold sperrt Harrachkeller in Bruck zu

Jänner, Februar und März waren harte Monate. In den ohnehin immer weniger gut besuchten Wintermonaten, flatterte Hilde Neuhold, Chefin des Restaurants Harrachkeller in der Schlossgasse, eine saftige Gas-Rechnung ins Haus. Die Nachwehen des Gaslecks und die steigenden Energiekosten kombiniert mit den steigenden Kosten für Lebensmittel brachten die Frohnatur erstmals zum Nachdenken, ob es Sinn macht, weiterzumachen. „Wenn man die Kosten eins zu eins an Kunden weitergeben würde, wäre schnell Schluss. Da muss man gut kalkulieren“, so Neuhold.

Nichtsdestotrotz investierte Neuhold in ihren Schanigarten. Reservierungen, Catering-Aufträge und Buchungen bis weit in den Dezember machten die Sorgen schnell wett. „Dann kam die freudige Nachricht, dass meine Tochter im August ein Baby auf die Welt bringen wird. Ich werde also Oma und da fängt man einfach an, nachzudenken, was wirklich wichtig ist im Leben“, so Neuhold.

Die Wirtin, die von Montag bis Freitag auch den Imbissstand im Ecoplus-Park betreibt, hat sich daher für freie Wochenenden entschieden. Das bedeutet, dass sie den Harrachkeller mit November zusperrt. Die Kündigung habe Vermieter Beppo Harrach bereits erhalten. Bis dahin will Neuhold mit ihrem Team weiterhin alles geben: „Mein Herz hängt am Restaurant und meinem Team."

Gerüchte, sie sei im Konkurs, schreibt Neuhold Neidern zu. "Wenn wir was gut können, dann ist es kalkulieren und super kochen. Deswegen sind wir auch immer bummvoll und das freut mich“, lacht die Wirtin. „Unsere Leidenschaft werden wir bis zur letzten Minute leben, damit es allen Gästen schmeckt und sie sich wohl fühlen.“

Neuhold, die damals vor allem als „Wilde Hilde“ von ihrem gleichnamigen Würstelstand im Einkaufszentrum am Ecoplus-Areal bekannt war, hat den Harrachkeller im Sommer 2020 übernommen.