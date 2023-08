Elfjähriger in Hainburg von Polizeiauto erfasst

Gegen 19.15 Uhr wurde die Polizei gestern Dienstag (15. August) zu einem Unfall nach Prellenkirchen gerufen. Doch auf dem Weg zum Einsatzort kam es zu dem folgenschweren Zusammenstoß mit einem elfjährigen Burschen. Laut einer Aussendung der Landespolizeidirektion NÖ soll der Bub auf Straße gelaufen, um einen verschossenen Fußball zu holen.

Der Elfjährige aus dem Bezirk Bruck prallte gegen Stoßstange und Motorhaube des Polizeiwagens und wurde mit schweren Verletzungen per Notarzthubschrauber in das SMZ-Ost in Wien-Donaustadt geflogen. Dieser tragische Unfall sollte jedoch an diesem Tag nicht der einzige Einsatz für das Team des ÖAMTC-Rettungshelikopters im Nahbereich Hainburgs gewesen sein.

So erlitt ein 42-jährigen Motorradfahrer nach einem Crash auf der B9 ebenfalls schwerer Blessuren. Der Slowake wurde von dem Auto eines 84-jährigen Pkw-Lenkers erfasst, nachdem dieser zu einem missglückten Überholmanöver angesetzt haben soll. Der 42-Jährige wurde mit dem Notarzthubschrauber "Christophorus 9" in das Unfallkrankenhaus Wien-Meidling geflogen, der Pkw-Lenker mit leichten Verletzungen in das SMZ-Ost in Wien-Donaustadt gebracht.