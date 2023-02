Trauer um Kaisersteinbruchs Feuerwehr-Kommandanten Ronny Urban

Die Nachricht verbreitete sich rasend schnell: Der Kommandant der Feuerwehr Kaisersteinbruch und langjährige Rettungssanitäter des Brucker Roten Kreuzes, Ronald Urban, verstarb völlig unerwartet im 52. Lebensjahr.

Urban hatte erst im Vorjahr wieder das Kommando in Kaisersteinbruch übernommen. Schon davor hatte Urban die Funktion bis zum Jahr 2020 innegehabt. „Mit ihm geht nicht nur ein Kamerad, sondern auch ein einzigartiger und stets hilfsbereiter Mensch von uns. Wann immer man ihn brauchte, war er stets zur Stelle. Er packte überall an, wo es nur ging“, ist man bei der Feuerwehr Kaisersteinbruch fassungslos.

Darüber hinaus war Urban im Bezirksfeuerwehr-Kommando Neusiedl als Bezirksjugendreferent, sowie als Zugskommandant der Feuerwehr Sommerein tätig.

Beim Roten Kreuz war Urban seit dem Jahr 2005 aktiv. „Er hat in unzähligen Einsätzen, als Rettungssanitäter, Menschen in sozialen und medizinischen Notlagen stets mit seiner großartigen menschlichen Art geholfen“, ist auch beim Roten Kreuz die Trauer groß. Urban habe sich auch bei Veranstaltungen immer mit helfender Hand eingebracht. Für seine Leistungen wurde er bereits mehrfach ausgezeichnet. So erhielt er etwa für seine Hilfe bei Einsätzen die Kat-Medaille in Silber und die Verdienstmedaille in Bronze vom Roten Kreuz.

Keine Nachrichten aus Bruck mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.