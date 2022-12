Musik verbindet Trachtenkapelle

Werbung

Zwar ohne einheitliche Kleidung, aber dafür mit gleichen Tellerkappen gibt es von der Trachtenkapelle Trautmannsdorf (TKT) das erste Gruppenfoto aus dem Jahr 1925 beim Feuerwehrfest der Freiwilligen Feuerwehr Trautmannsdorf. Gegründet wurde der Verein ein Jahr zuvor im Jahr 1924.

Auch 98 Jahre später freut sich die TKT, wenn sie bei Feierlichkeiten in Trautmannsdorf für Musik sorgen darf. Ganz egal, ob wie 1925 beim Feuerwehrfest oder bei kirchlichen Anlässen, bei Feierlichkeiten in der Gemeinde oder diversen Dorffesten anderer Vereine, die Kapelle ist immer mit dabei und fester Bestandteil der Gemeinde Trautmannsdorf.

Auch über die Ortsgrenzen hinaus ist die Trachtenkapelle sehr aktiv und nimmt fast jährlich an den zwei Bewertungen der Bezirksarbeitsgemeinschaft der Blasmusik Bruck/Leitha teil, nämlich der Marschmusik- und der Konzertbewertung. Mit der Höchstpunktezahl im Jahr 2019 bei der Marschmusikbewertung in Sommerein hat die Trachtenkapelle Trautmannsdorf ein großes Ziel erreicht und Motivation geschöpft, auch dieses Jahr wieder fleißig für die Marschmusikbewertung in Gramatneusiedl zu proben. Mit einem historischen Ergebnis von 99/100 Punkten konnten die MusikerInnen die Jury mit ihrer Showfigur überzeugen.

Höhepunkte wie dieser lassen nicht nur die Herzen von älteren Mitgliedern höher schlagen, sondern auch von den ganz jungen, die gerade erst von dem Jugendorchester zur Trachtenkapelle Trautmannsdorf gekommen sind. „Die Gemeinschaft so vieler MusikerInnen unterschiedlicher Generationen ist ein wesentliches Merkmal der Trachtenkapelle Trautmannsdorf. Darauf sind wir besonders stolz. Musik verbindet. In Trautmannsdorf und auf der ganzen Welt“, so Obmann Hermann Ernst.

Nach einer ruhigen Zeit in den vergangenen zwei Jahren blickt die Trachtenkapelle schon jetzt mit Vorfreude auf ihren nächsten Höhepunkt 2023: Das Frühlingskonzert am 22. und 23. April. Mit neuen Stücken und neuen Mitgliedern freut sich der Verein auf ein Wochenende voller Blasmusik.

Davor stand für den Musikverein die Konzertwertung in Gramatneusiedl im Musikkalender, für die fleißig geprobt wurde. „Die Konzertwertung ist eine super Möglichkeit, Feedback und Verbesserungspunkte von einer professionellen Jury zu erhalten. Neben einer tollen Gemeinschaft und ganz viel Spaß steht bei einem Musikverein natürlich auch das Musizieren selbst im Vordergrund. Hier wollen wir uns stetig nach vorne entwickeln“, so Kapellmeister Bernhard Müller.

Keine Nachrichten aus Bruck mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.