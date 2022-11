Über das Leben eines Nazis

Am vergangenen Freitag wurden im Festspielhaus St. Pölten zum 62. Mal die NÖ Kulturpreise verliehen. Neben den Kategorien „Architektur“, „Bildende Kunst“, „Literatur“, „Medienkunst“, „Musik“, „Erwachsenenbildung“ und „Volkskultur und Kulturinitiativen“ wurden heuer auch Sonderpreise in der Kategorie „Karikatur“ vergeben.

Einer der beiden Anerkennungspreise in dieser Sparte ging an Leopold Maurer und seine Frau Regina Hofer aus Trautmannsdorf für ihr 240 Seiten starkes Graphic Novel-Buch „Insekten“. Graphic Novels sind Comic-Bücher, die sich mit ernsten Themen an Erwachsenen-Zielgruppen richten.

Das Buch „Insekten“ ist keine leichte Kost. Maurer und Hofer arbeiten darin ein Gespräch mit Maurers Großvater auf, der bei der Waffen-SS diente und laut Maurer „bekennender Nazi bis zu seinem Tod war“.

Beispiel aus dem im Verlag „Luftschacht“ erschienenen Buch „Insekten“. Foto: Maurer

Die beiden erzählen die Geschichte in eindrücklichen Schwarz-Weiß-Bildfolgen, in denen sich die stärker erzählerischen Teile Maurers mit den eher assoziativen Beiträgen Hofers abwechseln und verschränken: Das Ergebnis ist ein intimes und erschütterndes Buch.

Während diese Kunstgattung hierzulande eine eher unterbelichtete Rolle spielt, zählen Maurer und Hofer in der internationalen Comic-Szene seit rund zwei Jahrzehnten zu den Fix-Größen. Die beiden Malerei- und Grafik-Absolventen an der Akademie der bildenden Künste in Wien haben bereits zahlreiche Comic-Bücher veröffentlicht, versorgen deutsche Magazine mit Karikaturen und drehen auch Werbe- und Animationsfilme.

Hierzulande wurden sie auch mit dem österreichischen Preis für Kinder- und Jugendliteratur ausgezeichnet. Gemeinsam mit den anderen Karikatur-Preisträgern Bruno Haberzettl und Gernot Budweiser sind sie 2023 im Karikaturmuseum Krems in der Ausstellung „Der unsterbliche Österreicher“ vertreten.

