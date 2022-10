Wohnungen zu desolat: Keine Vermietung mehr

14 Wohnungen befinden sich in der Wohnhausanlage in der Hauptstraße 49. Sieben sind derzeit noch bewohnt. Vor allem seit die Teuerung die Zahl der sozial bedürftigen Menschen in die Höhe treibt, sei die Nachfrage an Wohnungen in der Hauptstraße 49 hoch.

Das Ziel ist aber, dass die Zahl der bewohnten Wohnungen dort sukzessive weniger wird. Es sollen keine Neuvermietungen mehr stattfinden. Das legte der Gemeinderat einstimmig in einem Grundsatzbeschluss fest.

„Die Wohnungen sind in keinem guten Zustand“, erklärt Bürgermeister Johann Laa (ÖVP), dass auch ein Bausachverständiger bereits festgestellt habe, dass die Bausubstanz sehr schlecht sei. „Die Miete deckt bei weitem nicht die Kosten“, so Laa. Würde man in das Gebäude investieren, wäre das ein „Fass ohne Boden“, so der Ortschef.

Langfristig sei das Ziel, wenn das Gebäude einmal nicht mehr bewohnt ist, stattdessen an der Stelle einen sozialen Wohnbau zu errichten.

