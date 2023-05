Generationswechsel bei Seepfadfindern Hainburg/Donau

Nach drei Jahren Corona-bedingter Pause luden die Seepfadfinder „Viribus Unitis“ am Samstag zum Strudelheurigen ins Pfarrheim. Pfadfinder, Eltern, Freunde und Alt-Pfadfinder trafen einander, um an die 50 verschiedene Strudelvariationen zu probieren, gemeinsam im Garten zu spielen und sich über aktuelle Aktivitäten der Pfadfinder zu informieren.

Seit 2021 ist Wilhelm Mikulitsch Obmann der Seepfadfinder. „Ich habe die Funktion gerne übernommen, schließlich bin ich schon von klein auf bei den Pfadfindern dabei“, sagt der 48-jährige Hainburger, von Beruf Direktor der Volksschule Wolfsthal-Berg. Die Gruppe hat rund 60 Mitglieder in drei Altersstufen. „Derzeit suchen wir Betreuerinnen und Betreuer für die Gruppen“, berichtet Mikulitsch. Diese müssten selbst keine Pfadfinder gewesen sein, allerdings regelmäßig Zeit für die wöchentlichen Heimstunden haben. Heuer steht weiters noch die Teilnahme am Sommerlager in der Hinterbrühl auf dem Programm. „Weiters planen wir schon für unser Hundert-Jahr-Jubiläum im nächsten Jahr“, so Mikulitsch. Es soll auf jeden Fall ein großes Fest geben. Ein längerfristiges Vorhaben ist die verstärkte Kooperation mit dem Paddelverein Hainburg: „Damit wir wieder mehr aufs Wasser kommen, schließen nennen wir uns ja Seepfadfinder“.

Im Rahmen des Festes wurde Josef Hartberger als Betreuer des Pfadfinderheims im Ungartor verabschiedet und geehrt. Er hatte sich 19 Jahre darum gekümmert, dass alle Einrichtungen tadellos funktionieren, ebenso um Gruppen, die die Räumlichkeiten mieten wollten. Den Pfadfindern stehen im Ungartor drei Räume zur Verfügung. Es gibt auch eine Küche, Toiletten und Duschen. Das Heim steht auch für andere Pfadfindergruppen zur Verfügung, die in Hainburg übernachten wollen. Hartbergers Aufgaben übernimmt nun Obmann-Stellvertreter Arnold Weisz: „Jetzt werde ich darauf schauen, dass das Zuhause der Seepfadinder immer in Ordnung ist.“

