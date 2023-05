Die Sonne kam zum Familienpicknick in Bruck

Zwei Tage davor hatte man es sich noch gar nicht wirklich vorstellen können, aber am Samstag kam dann tatsächlich die Sonne rechtzeitig zum Familienpicknick nach Bruck. Die SPÖ hatte nach dem großen Erfolg des ersten Picknicks im Vorjahr heuer wieder in den Stadtgraben geladen. Organisiert wurde das Event wieder von den Stadträtinnen Lisa Miletich und Sabine Simonich, die auch ursprünglich die Idee für das Familienpicknick hatten. Man konnte seine Picknick-Decke aufbreiten und selbst Mitgebrachtes genießen oder bei den Snacks am SPÖ-Stand zuschlagen.

Dazu gab es vor allem für die Kinder ein buntes Programm - von der Schminkstation über die Hüpfburg bis hin zur Kinderdisco und zur Zaubershow war alles dabei.

