Sowohl eine theoretische als auch eine praktische Prüfung hatten die 28 Teilnehmer des Moduls „Truppmann“ im Feuerwehrhaus Enzersdorf an der Fischer zu absolvieren. Dem Praxistest stellten sich die Teilnehmer an mehreren Stationen. Am Ende der Prüfungseinheiten konnten sich Modulleiter Thomas Hiller und die Lehrbeauftragten mit den Absolventen freuen: Alle hatten die Prüfungen bestanden.