Bühne Altenburg: Putzfrau Lilly überführt den Mörder

Ausverkauftes „Haus“ bei der Premiere im Gemeindepark: die „Bühne Altenburg“ spielte heuer „Keine Leiche ohne Lilly“, eine Komödie nach der Kriminalgroteske „Busybody“ des englischen Autors Jack Popplewell.

Regisseur und Schauspieler Florian Emberger (er verkörperte den verschnupften Polizeiinspektor Willi Bäcker) übernahm die Begrüßung und erläuterte die Ausgangssituation der Handlung: es gilt ein Verbrechen in der Firma Marschall aufzuklären. Die Reinigungsfachkraft Lilly Pfeiffer (Christiana Fehrer) entdeckt beim Staubwischen eine Leiche - ihren Chef Richard Marschall (Hannes Schebesta). Aufgeregt ruft sie die Polizei, die alsbald in Gestalt der eifrigen Assistentin Marie-Theres Goderer (Katharina Fehrer) und des arg verkühlten Inspektors Bäcker erscheint. Der Haken an der Sache: die vermeintliche Leiche ist plötzlich verschwunden.

Nun gilt es, der Sache auf den Grund zu gehen: Bäcker, unfreiwillig unterstützt von der umtriebigen und bestens informierten Lilly, muss das komplexe Beziehungsgeflecht in der Firma entwirren. Da ist die Chefsekretärin (Helga Emperer), die Richard Marschall seit langem heimlich liebt („Ist 54, sieht aus wie 55“, wird von Lilly kommentiert), die mondäne Gattin des Chefs (Verena Jörgo-Werdenich), die sich einen Geliebten hält, und die junge Nachwuchskraft Viktoria (Lisa Bäcker in ihrer Debütrolle), die ihrerseits ins erotische Visier des Chefs gerät. Dazu tritt der undurchsichtige Buchhalter Robert Westermann (Alexander Hartl), der wiederum gerne mit der Frau des Chefs etwas hätte.

Ort der Handlung ist stets Richard Marschalls Büro. In verschiedenen Konstellationen werden die Zuseher der Lösung des Rätsels nähergebracht, bis Lilly schließlich den Mörder überführt - und nur knapp selbst mit dem Leben davonkommt. Christiana Fehrer, der die Rolle schon rein optisch wie auf den Leib geschneidert ist, legte die Hauptfigur vielschichtig an. Vordergründig naiv und verschroben, weiß sie dennoch über alles bescheid und kann mitunter ein wenig boshaft sein („Woher wollen Sie wissen, dass die Leiche Ihr Chef ist?“ - „Den Arsch kenne ich!“), und nimmt sich auch selbst aus Korn: „Warum wurden Sie überfallen?“ - „Vor zwanzig Jahren hätte ich das noch gewusst!“ Auch das übrige Ensemble füllte die Rollen souverän aus.

Ein kurzer Regenschauer zehn Minuten nach Beginn der Vorstellung wurde gekonnt überbrückt, unter anderem mit einer Rezitation von Christian Morgensterns Gedicht „Lattenzaun“ durch Florian Emberger (aus dem Gedächtnis!).

Nach etlichen Wendungen nimmt das Stück ein überraschendes Ende, das hier nicht verraten werden soll. Wer die Vorstellungen im Gemeindepark versäumt hat, kann dies in Pama (Burgenland) im Gasthof Kuster-Bartolich am Freitag, 13. Oktober, und Samstag, 14. Oktober, jeweils um 18 Uhr nachholen, wenn es wieder heißt: Vorhang auf für „Keine Leiche ohne Lilly!“