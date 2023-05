Podestplätze für elf Gemeinden des Bezirks Bruck

Im Rahmen der alljährlich stattfindenden „Tut gut!“-Regionalgala wurden im Wiener Neustädter Sparkassensaal insgesamt 73 Institutionen aus dem Industrieviertel ausgezeichnet, davon elf aus dem Bezirk Bruck. Damit soll seitens der „Tut gut!“ Gesundheitsvorsorge nicht nur Danke gesagt werden, sondern auch ein sichtbares Zeichen für Gesundheitsförderung und Vernetzung innerhalb der Region gesetzt.

Die Gemeinden wurden dabei in Gold, Silber und Bronze zertifiziert. Aus dem Bezirk gingen Ehrungen an die Mittelschulen aus Hainburg, Schwadorf und Fischamend, sowie die Gemeinden Gramatneusiedl in zwei Kategorien, Höflein, Hainburg, Prellenkirchen, Petronell, sowie Mannersdorf. Eine Auszeichnung gab es auch für Bruck, die anstelle des verstorbenen Gesundheitsstadtrats Christian Vymetal seine Nachfolgerin Tina Heissenberger (ÖVP) und seine Schwester Ilona Kral bei der Gala entgegennahmen.

„Die 11 Ausgezeichneten sind unsere Botschafterinnen und Botschafter für Gesundheit vor Ort“, betonte „Tut gut“-Geschäftsführerin Alexandra Pernsteiner-Kappl, dass die Gemeinden mit ihren Initiativen zu einem gesünderen Lebensstil beitragen würden.

