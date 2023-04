Unfall auf A4 brachte Polizei auf die Spur von Einbrechern

Ein Verkehrsunfall auf der Ostautobahn (A4) hat die Polizei in Niederösterreich auf die Spur von Einbrechern geführt. Nach einem Crash wurden laut Angaben vom Montag Diebesgut, eine CO2-Pistole und Werkzeuge im Wagen von Beschuldigten im Alter von 29 und 37 Jahren entdeckt. Zugeordnet wurden den Slowaken in der Folge vier Einbruchs- sowie zwei Kennzeichendiebstähle im Bundesland. Das teils geständige Duo wurde festgenommen und in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert.

Ereignet hatte sich der Anprall gegen eine Leitschiene auf der A4 in Richtung Ungarn in den Morgenstunden des 3. März. Der 29-Jährige hatte das Auto nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich gelenkt, ohne im Besitz eines Führerscheins zu sein. Zudem war der Slowake durch Suchtmittel beeinträchtigt. Anzeigen an die Bezirkshauptmannschaft Bruck a. d. Leitha waren die Folge. Der Beschuldigte wurde wie sein um acht Jahre älterer Beifahrer mit Verletzungen vorübergehend in das Landesklinikum Baden gebracht.

Im Inneren des Wagens stellten Beamte der Autobahnpolizeiinspektion Schwechat neben weiteren einschlägigen Utensilien auch zwei Totschläger, Suchtgift und slowakische Kennzeichen sicher. Zugeordnet wurden dem Duo in Summe sechs Taten in den Bezirken Baden, Mödling und Bruck.

Keine Nachrichten aus Bruck mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.