Wiedergeburt der legendären Brucker „John Fox Band“

Der 14. April, ist ein denkwürdiges Datum in der Geschichte des Austropops: Mit der Veröffentlichung des Songs „I denk immer nur an di“ feiert die legendäre „John Fox Band“ offiziell ein unerwartetes Comeback.

Mit dem Lied „Noarnkast’l schau’n“ feierte die 1979 von Manfred Altmann und Hans Singer gegründete „John Fox Band“ 1985 ihren größten Erfolg und landete damit auf dem 1. Platz der Ö3-Hitparade vor den Rolling Stones und Elton John. Mit „Schön is des G‘fühl“ oder „I mecht di kennanlernen“ folgten weitere Hits ehe sich die Band Ende 1987 auflöste. Noch heute werden im Durchschnitt in österreichischen Radiosendern täglich mindestens drei Mal pro Tag „John Fox Band“-Songs gespielt.

„Wirklich aufgehört haben wir ja nie“, sagt Singer. Manfred Altmann trat mit befreundeten Musikern regelmäßig auf, etwa beim traditionellen Brucker „Weihnachtsrock“. Und Hans Singer hat es in die Musicalszene verschlagen. Von ihm wurde 2005 „LAURA, das Love & Rock Musical“ in Bruck uraufgeführt. Nun macht das Duo „mit ein bisserl mehr Lebenserfahrung“, so Singer, wieder gemeinsame Sache.

Mit der Ballade „I denk’ immer nur an di“ möchte die „John Fox Band“ an frühere Erfolge anknüpfen. Vorerst gibt es den Song, bei dem auch Soul-Sängerin Tini Kainrath mitwirkte, zum Streamen auf den gängigen Plattformen wie Spotify, Apple Music oder Amazon Music. Gut ein halbes Dutzend weiterer Songs haben die beiden bereits im Projektstudio von Hans Singer eingespielt, unter anderem auch mit dem Ausnahme-Gitarristen Bernhard Beibl.

Live-Auftritte sind aktuell aber noch nicht geplant. Vorerst ist das Duo mit einer Vorstellungsrunde bei Rundfunk-Stationen unterwegs.

Keine Nachrichten aus Bruck mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.