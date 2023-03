Markus Stinauer hat Heimweh nach Bruck

Eigentlich kam er nur wegen einer neuen Brille nach Bruck, aber wenn er schon einmal da ist, könne er ja auch ein kleines Konzert geben, dachte sich Markus Stinauer (alias Mark Skillard) und lud am vergangenen Montag spontan zu einem „Heimspiel“ in der Bar Taro. Vor zwei Dutzend Zuhörern servierte er Rock-Balladen bis Rap, Songs von Ed Sheeran bis Tina Turner. Und dazwischen lud er auch den Neusiedler Klavierlehrer Roman Sillipp und „Riding Notes“-Frontmann Daniel Hejda zum Mitspielen ein.

Nach dem Tod seines Vaters und Initiators des legendären Brucker „Wienergassen Blues“-Festivals vor fünf Jahren „brauchte ich etwas Abstand“, erzählt Markus Stinauer. Er übersiedelte nach Wien, absolvierte ein Studium an der Musikuniversität, arbeitet als Gitarrelehrer und verdingte sich zwischendurch als Strassenmusiker. Ähnlich wie sein Bruder und ebenfalls Gitarrist Roland, der in Wien regelmäßig zu „Stinauer Acoustic Sessions“ lädt, will nun auch Markus durchstarten. „Ich werde heuer sicherlich noch öfter in Bruck zu hören sein“, verspricht er.

