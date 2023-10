Erste Hochzeitsmesse im Schloss Margarethen

„Ja, ich will!“ ist der Titel der Brucker Hochzeitsmesse. Ebendiese Worte werden wohl die meisten Besucher der Messe demnächst sprechen. Im neuen Ambiente des Hochzeitsschlosses in Margarethen fanden sie am Wochenende so ziemlich alles, was man für eine Trauung im klassischen Stil braucht, von den Brautkleidern und Hochzeitsanzügen über die Blumen bis hin zu Torte, Makeup und Papeterie.

Lediglich über den Namen der Messe, die heuer ihr 15-jähriges Jubiläum feiert, war man sich bei der Eröffnung nicht mehr ganz einig. Denn da reklamierte Enzersdorf-Margarethens Bürgermeister Markus Plöchl (ÖVP) die bisherige Brucker Hochzeitsmesse als erste Margarethner Hochzeitsmesse. Brucks Vizebürgermeiter Roman Brunnthaler (SPÖ) vernahm dies mit einem „weinenden Auge“, zeigte sich aber erfreut, dass die Messe immer wieder organisiert wird: „Sie rückt sehr viele Unternehmen ins Rampenlicht. Man bekommt hier alles, was man für eine schöne Hochzeit braucht“, so Brunnthaler. Dem stimmte auch Plöchl zu: „Wenn wir vor 25 Jahren vor unserer Hochzeit so eine Auswahl gehabt hätten, wären wir dankbar gewesen.“

Voller Freude empfing Marianne Bastel, Obfrau des Fördervereins, der die Messe organisiert, die zahlreichen Gäste im überdachten Innenhof des Schlosses. „Hier hat schon meine Tochter vor 16 Jahren geheiratet. Es ist eine wunderbare Location“, freute sich Bastel über den neuen edlen Rahmen für das Event mit seinen fast 40 Ausstellern.

Gratulationen sprach auch Brucks Wirtschaftsstadtrat Josef Newertal (SPÖ) aus: „Es ist bewundernswert, wenn so eine Messe über 15 Jahre jedes Jahr wächst.“