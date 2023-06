Nach Schließung in der Altstadt öffnet Penny im Ecoplus-Park in Bruck

Die geplane Schließung des Penny-Markts in der Altstadt sorgte für viele Diskussionen. Zu rütteln war daran dennoch nicht. Die Filiale ist mittlerweile geschlossen und in den Ecoplus-Park am Stadtrand übersiedelt. Dort eröffnete am Donnerstag der neue Markt, für den in den vergangenen Wochen eines der Lokale deutlich umgebaut wurde.

Am neuen Standort bietet der Penny-Markt nun rund 1.900 Produkte auf über 645 Quadratmetern Verkaufsfläche. „Mein Team und ich werden unsere Kund:innen mit fachkundiger Beratung sowie einem attraktiven Eigenmarken- und umfassenden Markensortiment überzeugen“, verspricht Filialleiterin Manuela Lutzer. Neun Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zählt die Filiale im Ecoplus-Park, weitere vier beschäftigt der Diskonter des Rewe-Konzerns am zweiten Standort im Westen der Stadt.

„Wir sind stolz, dass Penny ab jetzt noch mehr Frische und regionale Produkte nach Bruck an der Leitha bringt. Unsere Kund:innen erhalten tolle Eigenmarken sowie bekannte Marken zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis“, betont Penny-Geschäftsführer Ralf Teschmit etwa auch, dass Penny der einzige Diskonter sei, bei dem Fleischhauer in den Filialen für die Beratung und individuellen Wünsche der Kunden da seien. Um der Verschwendung von Lebensmitteln entgegenzuwirken, würden alle Fleischstücke von „Nose to Tail“ verarbeitet. Das Schweine-, Hendl- oder Rindfleisch der Eigenmarke „Ich bin Österreich“ stamme zu 100 Prozent aus Österreich und werde auch hierzulande geschlachtet. Brot und Gebäck kommen mehrmals täglich frisch direkt aus dem Filialbackofen.

Auch auf Ressourcenschonung lege man Wert. So würde das gesamte Penny-Filialnetz ausschließlich mit Grünstrom versorgt. Auch die Reduktion von Plastik sei dem Markendiskonter ein Anliegen: So habe man seit 2018 bei Obst und Gemüse bereits 127 Tonnen eingespart.

Der neue Markt hat von Montag bis Freitag von 7.15 bis 19 Uhr und am Samstag von 7.15 bis 18 Uhr geöffnet.