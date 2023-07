Pro Juventute-Haus in Bruck ist fertig und kann wieder bezogen werden

Nach eineinhalb Jahren Baustelle ist der großangelegte Umbau, samt Erweiterung fertiggestellt. Neben der Errichtung von zehn Kinderzimmern, adäquaten Aufenthalts- und Arbeitsräumen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, weiteren Räumen zur Deeskalation, wurden zwei Einliegerwohnungen umgesetzt. Der Umbau wurde vor allem deshalb erforderlich, weil die betreuten neun Kinder mittlerweile in ein Alter gekommen waren, in dem sie ein eigenes Zimmer benötigen. Die bisher zur Verfügung stehenden Zwei- und Drei-Bettzimmer seien nicht mehr zeitgemäß gewesen.

Baukosten von 1.680.000 Euro

In Summe betrugen die Baukosten rund 1.680.000 Euro. „Der Umbau in Bruck an der Leitha war ein sehr kostenintensiver in unser Geschichte. Unser großer Dank gilt vor allem den zahlreichen Sponsoren und Partner*innen, ohne die wir unsere Angebote für die Kinder und Jugendlichen nicht ständig verbessern und ausweiten könnten“, sagt Pro Juventute-Geschäftsführerin Susanne Molnar. Um eben diesen Sponsoren einen Eindruck zu vermitteln, was sie konkret unterstützt haben, lud Molnar Vertreter der Firmen nun zu einer Begehung der fertiggestellten Einrichtung. Mit dabei waren Andreas Daringer und Carina Schwaiger von Bauwerk Parkett, Marit Anglmaier, Markus Beck und Harald Kasperowski von elektrabregenz sowie Florian Thalheimer von Ikea, die Möbel im Wert von 30.000 Euro spendeten. Der Mobilfunkanbieter mit seiner Initiative „Drei hilft“ spendete die neue Garderobe, die im Spätsommer vom Tischler eingebaut wird.

In den nächsten Tagen können die Kinder und Jugendlichen also in ihr neues Wohnheim einziehen. Während der Baustellen-Zeit befand sich das Ausweich-Quartier von ProJuventute in der ehemaligen Kirchenbeitragsstelle in der Kochgasse.

Die sozialpädagogische Wohngemeinschaft in Bruck wurde 2011 eröffnet. Pro Juventute betreut dort neun Kinder ab einem Aufnahmealter von drei Jahren. „Basis für unser pädagogisches Handeln ist die Miteinbeziehung der Heranwachsenden. Durch die vorbereitete Umgebung soll eine Atmosphäre und ein Klima aus Akzeptanz und Respekt geschaffen werden, in dem persönliches Wachstum für jedes Kind möglich ist“, so Molnar. Um Kindern mit erhöhtem Betreuungsbedarf eine individuelle Förderung zu ermöglichen, und um Kleinkindern bei der Entwicklung ihrer Lebenskompetenzen adäquate Unterstützung bieten zu können, werden die Kinder immer von zwei Pädagoginnen bzw. Pädagogen betreut.

In Niederösterreich betreut Pro Juventute in sechs Wohnangeboten (St. Leonhard am Forst, Laa an der Thaya, Bruck an der Leitha, Langenlebarn, Königstetten, Klosterneuburg) 54 Kinder rund um die Uhr. Zusätzlich gibt es noch drei mobile Angebote in Tulln, St. Pölten und Klosterneuburg. Hier werden derzeit mehr als 55 Kinder begleitet.