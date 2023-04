„Trasse ist jetzt bestmögliche Variante für Enzersdorf-Margarethen!“

„Bis auf ein paar Feinheiten, die die Querung von Güterwegen betreffen war's das. Wir sind im Endspurt der Planungen, die Trasse sitzt und es ist für Enzersdorf und Margarethen die bestmögliche Variante rausgekommen“, so Vizebürgermeister Werner Herbert erleichtert.

Zufrieden zeigen sich auch die Projektleiterin des Landes NÖ, Silvia Hierner-Kovacs und ihr Team, die zeitgleich mit der Planausstellung der ÖBB, den Bewohnern und Bewohnerinnen von Enzersdorf an der Fischa und Margarethen am Moos die aktuellen Pläne der neuen B260 Umfahrung, die eine Entlastung der Ortskerne, eine Verbesserung der Lebensqualität und eine höhere Verkehrssicherheit bringen soll, näher brachten. „Die Planausstellung gemeinsam mit den ÖBB haben wir gewählt, weil es Berührungspunkte gibt, aber vor allem weil es bürgerfreundlicher ist. Grundsätzlich sind es aber zwei verschiedene Projekte“, erklärt Hierner-Kovacs.

Nach den Feinabstimmungen mit den ÖBB und der Gemeinde soll es noch eine finale Planausstellung der rund 20 Kilometer neuen Umfahrung geben. Die Einreichung der UVP (=Umweltverträglichkeitsprüfung) soll letztendlich Mitte 2024 erfolgen. Angestrebt werde zumindest stellenweise ein paralleles Bauen mit den ÖBB, die die Flughafenspange umsetzen - „weil Synergieeffekte genutzt werden können, die auch im Sinne der Kosteneffizienz sinnvoll sind möglicherweise“, so Hierner-Kovacs, die sich darauf aber nicht festnageln lassen will zum jetzigen Zeitpunkt, weil für die UVP die Planungen für die Bauphasen, wo auch Lärmberechnungen und andere Fachbereiche dazu kommen, erst passieren.

Fix ist jedenfalls schon, dass die Gemeinden für die Grundablösen zuständig sein werden. Den Löwenteil an Flächen hat dabei die Gemeinde Enzersdorf-Margarethen zu berappen. In welcher Höhe sich das bewegen wird, wisse Werner Herbert aber noch nicht. Das Land NÖ habe sich, laut Hierner-Kovacs, jedenfalls bemüht, die Trasse so viel wie möglich an den Grenzen von Ackerflächen zu bewegen - „wo es möglich war, haben wir darauf Rücksicht genommen.“

Die Opposition - konkret die Liste GEMa in Person von Milos Matijevic, sehe das Projekt mit einem lachenden und einem weinenden Auge. „Lachend, weil jene, die jetzt vom Verkehr belastet sind, Erleichterung erfahren. Weinend, weil sich der Verkehr verlagert und andere belasten wird. Abgesehen von der Bodenversiegelung und den massiven Eingriffen in die Natur“, so Matijevic. Wie die Gemeinde außerdem die Ablösen finanzieren will, stehe auch in den Sternen.

Als Unding bezeichnet Matijevic außerdem den Umstand, dass Umfahrung, ÖBB-Spange, Deponie und 3. Piste immer als einzelne Projekte betrachtet werden und nicht als Gesamtbelastung für die Region. Von einer Reduzierung der Belastung für die Bevölkerung könne aus seiner Sicht nicht die Rede sein.

Aus den Planungsunterlagen des Landes: der geplante Verlauf der B260 Foto: Kerstin Schäfer-Zimmermann

Keine Nachrichten aus Bruck mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.