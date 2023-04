Ölaustritt in Mannersdorf beunruhigt Bevölkerung

Bereits Ende März war Umweltstadtrat Wilfried Duchkowitsch telefonisch von einer Privatperson darüber informiert worden, dass beim sogenannten „Schweingraben“ (= Schutzkanal) in unmittelbarer Nähe zum Zementwerk Lafarge „ein seltsamer Geruch“ bestehe. Sogleich machte er sich auf, um sich an Ort und Stelle selbst ein Bild davon zu machen und informierte sowohl die Umweltbeauftragte des Werks bzw. erkundigte er sich beim Bürgertelefon des Betriebes. Bereits einen Tag zuvor war der „seltsame Geruch“ auch dem Anrainer Josef Schullitz in die Nase gestiegen, der seines Zeichens auch Obmannstellvertreter des Wasserverbands Sommerein und Mitglied der Bürgerinitiative „Unser Mannersdorf“ ist. Am darauffolgenden Montag trafen sich Vertreter der Lafarge, der Werksfeuerwehr, des Sommereiner Wasserverbands, Stadtrat Duchkowitsch, sowie Vertreter der zuständigen Brucker Bezirkshauptmannschaft, um erneut einen Lokalaugenschein vorzunehmen und an mehreren Stellen Wasserproben zu entnehmen. Auf die Ergebnisse wird nach wie vor gewartet. Es konnte jedoch bereits im Vorfeld Entwarnung vor gesundheitsschädigenden Folgen gegeben werden, da bei einem Schnelltest keine Kohlenwasserstoffe nachgewiesen werden konnten. Wenige Tage später erfolgte jedoch die erste Stellungnahme der Lafarge zu diesem Vorfall: Durch einen umgekippten Transformator sei es am Werksgelände zu einem Ölaustritt gekommen. Die rund 800 Liter Öl wurden laut Lafarge Bindemittel gebunden und fachgerecht entsorgt. Als weitere Sicherheitsvorkehrungen werden die vorläufige Schließung des Regenwasserkanals und die Errichtung zweier Ölsperren genannt. Nichtsdestotrotz wird das Vorgehen des Zementherstellers vor allem von der Initiative „Unser Mannersdorf“, die hauptsächlich aus angrenzenden Landwirten und Anrainern besteht, dass die Öffentlichkeit nicht schon früher darüber informiert, wurde seitens des Werks. Ein „Kommunikationsdefizit“ sieht auch Stadtrat Duchkowitsch, der sich gewünscht hätte, „über den Vorfall informiert zu werden, bevor die Lafarge für die Bevölkerung ersichtliche Vorsichtsmaßnahmen ergreift und dadurch allgemeine Verunsicherung entsteht.“ Seitens des Industriebetriebes kritisiert man wiederum den Umgang auf den sozialen Medien mit der Angelegenheit und „bedankt sich im Namen des Unternehmens bei allen Beteiligten für die schnelle und professionelle Zusammenarbeit bei der Bewältigung dieses Vorfalls“, so Werksleiter Helmut Reiterer.

