Feuerwehren suchen Donauufer nach Dreckklumpen ab

Zu einem geplanten Schadstoffeinsatz wird es heute Freitagnachmittag ab 14 Uhr kommen. Im Auftrag der Bezirkshauptmannschaft rücken die Feuerwehren der Donau-Gemeinden in den Bezirken Bruck und Gänserndorf aus, um sich auf die Suche nach Dreckklumpen zu machen. Diese grauen Brocken aus Unrat und Müll wurde an beiden Donauufern von Fischern entdeckt, deren Herkunft ist nach wie vor unklar.

Von den Feuerwehrleuten abgesucht wird der gesamte Flussverlauf zwischen Freudenau und der Staatsgrenze. Einerseits mit Booten an den Ufern des Hauptstroms sowie in den weniger leicht zugänglichen Nebenarmen per Zille. Geleitet wird der Einsatz von Brucks Bezirkskommandant-Stellvertreter Michael Berger.

Aus dem Brucker Bezirk sind Mitglieder der Feuerwehren Mannswörth, Fischamend, Haslau/Donau, Wildungsmauer und Hainburg beteiligt. Im Bezirk Gänserndorf wird von zwei Einsatzabschnitten ausgefahren. Der Feuerwehrabschnitt Groß-Enzersdorf operiert von Orth/Donau aus, der Abschnitt Marchegg von Stopfenreuth. Zum Einsatz kommen Boote aus Mannsdorf, Orth, Probstdorf, Marchegg, Angern und Stopfenreuth.