Bruck investiert kräftig in E-Fahrzeuge für den Bauhof-Fuhrpark

Hat die Stadt sich bisher beim Ankauf von E-Fahrzeugen etwas zurückhalten gezeigt, wird hier jetzt ordentlich der Strom aufgedreht. Es werden für den Bauhof gleich eine ganze Reihe von neuen Fahrzeugen angekauft, etwa für den Bauhofleiter, die Tischlerei, den Harrachpark, den Straßenreinigungsdienst und die Verwaltung. In Summe betragen die Kosten für die Anschaffungen etwas mehr als 204.000 Euro. Hiervon werden aber noch die Förderungen abgezogen. Dazu kommen entsprechende Ladestationen, sogenannte Wallboxen. Zusätzlich werden für die Grünraumpflege zwei E-Lastenfahrräder um insgesamt rund 10.000 Euro angekauft. Auch hier wird noch die Förderung abgezogen.

„Der Stadtgemeinde Bruck wurden im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogramms (KIP) 850.000 Euro an Förderung zugesprochen. Mit diesen 850.000 Euro werden 50 Prozent von Investitionen in Erneuerbare Energien gefördert, spricht wir können bis zu 1,7 Millionen Euro ausgeben. Die Hälfte wird eben über das KIP gefördert. Ein Teil davon fließt nun in den Ankauf der E-Fahrzeuge, ein weiterer in die achte Gruppe des Kindergartens Höfleiner Straße und der Rest in die öffentliche Beleuchtung und den Umstieg auf LED“, erklärt Bürgermeister Gerhard Weil (SPÖ). Die Möglichkeit auf Mittel aus dem KIP zuzugreifen, sei der Hauptbeweggrund gewesen, warum man hier jetzt einen großen Schritt gesetzt habe.

Hocherfreut über die Anschaffungen zeigt sich Grün-Gemeinderat Roman Kral: „Es ist eine große Freude, dass man als Stadt in die E-Mobilität einsteigt. Es vielleicht später, aber dafür intensiver. Das ist ein richtig starkes Ausrufezeichen der Stadt. Es ist ein Paradigmenwechsel, einen guten Teil des Fuhrparks auf E-Mobilität umzustellen.“ Kral hatte schon in der Vergangenheit mehrfach darauf gepocht, anstelle von Verbrennern lieber E-Fahrzeuge anzukaufen. Speziell für den Bauhof, der meist Kurzstrecken zurücklegt, sei dies ideal. Schon bisher hatte Kral immer wieder argumentiert, dass die E-Fahrzeuge auch kostenmäßig besser abschneiden würden als die Verbrennungsmotoren, wenn man alle Parameter einkalkuliert. Besonders erfreulich sei, dass auch in moderne Ladestationen investiert werde. „Das war mir wichtig, dass damit auch ein ordentliches Flottenmanagement möglich ist“, erklärt Kral, dass darüber etwa gesteuert werden kann, welche Fahrzeuge wie schnell aufgeladen werden sollen.

