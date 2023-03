UMWELTFREUNDLICH Brucker Hauptplatz wurde zum Treffpunkt für alles rund ums Rad

Lesezeit: 2 Min Josef Rittler

Roman Kral, Omid, Ella, Angelika Delfs, Bernd Kollmann (Stevie´s Bikeshop), Wolfgang Hohenauer (Radlobby), Iris Zwickelstorfer (Zwickel Kaffee), Irene Schrenk (KEM), Michael und Bezad. Foto: NÖN, Rittler

Z um 19. Mal veranstalteten die Grünen am Samstag eine Radbörse in Bruck an der Leitha. Heuer waren auch Vertreter der Radlobby, der Klima-und Energiemodellregion „Energie³ " und „Stewe´s Bikeshop“ dabei.