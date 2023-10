Schwarzpappeln im Nationalpark gepflanzt

Werdegang und Entwicklung des Nationalpark Donau-Auen sind von Beginn an eng mit dem Engagement der Naturschutzorganisation WWF verknüpft. Neben der Renaturierung von Gewässern liegt ein besonderer Schwerpunkt auf der Wiederherstellung natürlicher Auwälder. Nationalparkdirektorin Edith Klauser und Andrea Johanides, Geschäftsführerin der Umweltorganisation WWF, pflanzten in der Regelsbrunner Au Schwarzpappeln als Symbol für die gemeinsame Arbeit.

Diese Charakterart der Auen gilt heute als gefährdet und wird im Nationalpark Donau-Auen speziell gefördert. Als urwüchsiger, knorriger Baum der Uferzonen und flussnahen Auwälder können Schwarzpappeln Höhen bis 30 Meter und einen Stammdurchmesser von zwei Metern erreichen. Sie dienen vielen Tieren als Lebensraum und sind durch ihre ausladenden Kronen wertvolle Horstbäume für die Seeadler-Brutpaare des Nationalparks.

Als Natur-und Artenschutzinstitution begleitet der WWF Österreich den Nationalpark Donau-Auen von Anfang an. Mit der Aktion „Natur freikaufen“ legte der WWF mit der Aktion ‚Natur freikaufen‘ 1989 den Grundstein für den späteren Nationalpark. Das Gebiet der Regelsbrunner Au wurde der Natur gesichert.

„In der Regelsbrunner Au wurde bald darauf ein ehemaliger Robinien-Forstwirtschaftsbestand mit standorttypischen Baumarten wie Pappeln und Eschen neu bepflanzt“, erzählt Nationalparkdirektorin Edit Klauser. Heute befinde sich hier ein „schöner Auwald, der sich bestens entwickelt“. Weitere Projekte folgten, der gemeinsame Weg solle gemeinsam fortgesetzt werden.

Auch WWF-Geschäftsführerin Andrea Johanides lobt die gute Zusammenarbeit: „Die langjährige Kooperation zwischen Nationalpark und WWF ist ein Erfolgsmodell. Das zeigt nicht nur die gelungene Wiederansiedlung der Seeadler, sondern auch der erfreuliche Zustand der Regelsbrunner Au, wo wir gemeinsam seit vielen Jahren an der Wiederherstellung der natürlichen Dynamik arbeiten – unter anderem durch innovative flussbauliche Maßnahmen.“ Denn bereits vor der Nationalparkgründung im Jahr 1996 war die Regelsbrunner Au Pionierstandort für eine erste Wiederanbindung eines Seitenarms an die Donau. Seither wurden viele weitere Gewässervernetzungen und Uferrückbauten umgesetzt und wichtige Erkenntnisse gewonnen.

Der WWF arbeitet weiters in diversen Beiräten und Gremien des Nationalparks mit. In Zusammenarbeit von WWF, Nationalpark und viadonau ist aktuell im Rahmen des LIFE Projektes "Dynamic Life Lines Danube" eine weitere umfassende Gewässervernetzung bei Haslau-Regelsbrunn in Vorbereitung.