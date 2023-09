Hof: Land und Staatsanwaltschaft sehen keinen Amtsmissbrauch

Bürgermeister Medwenitsch äußert sich in seiner Stellungnahme wie folgt „Im Schreiben von der Staatsanwaltschaft Korneuburg vom 24. August 2023 wird die Einstellung des Verfahrens mitgeteilt. Die Einstellung erfolgte, weil keine Anhaltspunkte dafür vorlagen, dass der zu prüfende Sachverhalt einen strafbaren Tatbestand zu erfüllen vermochte.“ Weiters führt Medwenitsch aus, dass auch das Amt der NÖ Landesregierung keinen Amtsmissbrauch geortet habe, vielmehr bestätige das Amt der NÖ Landesregierung / Abteilung Gemeinden, dass „für die Einleitung eines Änderungsverfahrens nach §§ 24 ff NÖ ROG 214 keine Beschlussfassung durch den Gemeinderat erforderlich ist. Die in diesem Zusammenhang anfallenden Kosten sind unter den Begriff laufende Verwaltung iSD NÖ Gemeindeordnung 1973 zu subsumieren“.

György Slezak, Sprecher der Bürgerliste Hof, zeigt sich mit der Entscheidung der NÖ Landesregierung in keinster Weise einverstanden und hat bereits ein weiteres Schreiben verfasst, in dem er an seiner Kritik festhält. „Es gab weder einen Tagesordnungspunkt noch einen Antrag und auch keinen Beschluss. Im Gegenteil! Der Bürgermeister hat bewusst und ausdrücklich betont, die Ansuchen auf Umwidmung unter dem Tagesordnungspunkt „Mitteilungen des Bürgermeisters“ zu bringen, um eine Abstimmung und Beschlussfassung über eine grundsätzliche Entscheidung für oder gegen weitere Umwidmungen zu vermeiden“, so die Argumentation von Slezak. Auch stößt er sich daran, dass es in der NÖ Gemeindeordnung besondere Formvorschriften beim Abschluss von Rechtsgeschäften gibt: „Der Bürgermeister kann Rechtsgeschäfte, sofern sie nicht Aufgaben in seinem Wirkungsbereich betreffen, nicht allein abschließen. Diese Aufgabenteilung dient vor allem der Korruptionsprävention.“

Bürgermeister Felix Medwenitsch zeigt sich verärgert: „Herr Slezak wird nicht müde, ständig Aufsichtsbeschwerden zu schreiben, die allesamt im Sand verlaufen. Er ist bereits bei allen zuständigen Stellen im Bezirk und in den Landesbüros bestens bekannt.“ Auch sei es für Medwenitsch zu hinterfragen, ob „ein derartiges politisches Agieren, das ausschließlich nur auf negativer Berichterstattung und Rufschädigung abzielt, von der Bevölkerung gewünscht wird“. Slezak habe mit seiner Hetze schon genug Schaden für die Gemeinde und die Politik angerichtet, entrüstet sich der Bürgermeister. „Ich darf dazu bemerken, dass vergangene Anträge zur Grundstücksumwidmung bereits unter meinen Vorgängern und auch in meiner Amtszeit, immer gleich abgewickelt wurden“, so Medwenitsch auf Anfrage der NÖN.