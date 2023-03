Brucker Stadttheater als Festung des Austro-Rocks

Schon lange nicht drängten sich im Stadttheater so viele Besucher und sorgten dabei für eine ausgelassene Stimmung wie am vergangenen Samstagabend. Den Anlass für diese Riesenparty war der Auftritt der Hainburger Newcomer-Band „Unerhört“, die im Rahmen einer Release Show unter anderem die neuen Songs ihres im Februar erschienenen Minialbums „Charmant Arrogant“ präsentierten. Die vier jungen Herren Lukas Toth (Gitarre und Gesang), Christoph Schütz (Drums), Thomas Schäfer (E-Gitarre) und Raphael Gross (Bass) sorgten dann auch mit einem sehr professionellen Auftritt für Festival-Atmosphäre.

Bevor es um 21 Uhr so richtig losging, wurde mit einer weiteren Hainburger Band schon musikalisch vorgeglüht: Die Combo „Talentfrei“ sorgte mit Evergreens wie „All Right Now“ der legendären britischen Band „Free“ oder Tom Pettys „Free Fallin'" für einen Auftakt ganz nach Geschmack des Publikums.

Als das „Unerhört“-Quartett dann die Bühne betrat, gab's im Zuschauerraum aber kein Halten mehr. Verblüffend: Obwohl die Band, die am 20. Mai in der Planet TT Bank Austria Halle im Wiener Gasometer beim größten Band Contest Österreichs „Planet Festival Tour“ um den Sieg rittert, erst seit Kurzem in der Szene mitmischt, sang das Publikum bei deren Songs wie „Kaiser“, „Nur nachts“ oder „In dieser Stadt“ tatkräftig mit.

Party-Stimmung im Stadttheater bei den Fans der Hainburger Band "Unerhört". Foto: NÖN, Havelka

Und weil das Repertoire eigener Songs noch nicht für ein abendfüllendes Konzert ausreicht, kehrte die Band schließlich zu ihren Wurzeln zurück, die 2019 als Cover-Band mit Austro-Pop startete. Und das passte an diesem Abend mit Songs von STS oder Ostbahn Kurti perfekt.

