A4-Ausbau: Bruck appelliert an Klimaschutzministerin

Die Staus im Stadtgebiet haben in Bruck in den vergangenen Wochen mehr als sonst für Aufregung gesorgt. Vor allem in den sozialen Netzwerken war die Empörung über den Stop-and-Go-Verkehr in der Stadt groß. Wer konnte, stieg aufs Fahrrad um, für alle anderen hieß es, Geduld bewahren. Ursachen gab es für das Stauchaos wohl mehrere. Zum einen trug die Sperre der Burgenlandstraße durch die Fernwärme-Baustelle dazu bei, dass sich der Verkehr auf den restlichen Stadtein- und -ausfahrten zusammendrängte.

Einen nicht unwesentlichen Anteil machten aber auch immer wieder jene aus, die aufgrund von Staus nach Unfällen und wegen der Baustelle beim Knoten Bruckneudorf von der A4 abfuhren und die Stadt als Ausweichroute nutzten. „Wir haben dann immer den Stau in der Stadt. Die Leute fahren mit dem Navi sogar durch die Siedlungsgassen“, ärgert sich Bürgermeister Gerhard Weil (SPÖ), dass Bruck jedes Mal zum Parkplatz wird, wenn es auf der Autobahn ein Problem gibt.

Feuerwehr an der Belastungsgrenze

Die Unfälle auf der A4 bringen aber auch die Feuerwehr an die Belastungsgrenzen. „Die Feuerwehr ist am Ende ihrer Kapazitäten“, erzählt Weil, dass es in den letzten drei Monaten zu 60 technischen Einsätzen der Brucker Feuerwehr auf der A4 nach Unfällen gekommen ist. Er sieht einen Grund für die Unfallhäufung neben der Baustelle in der Verengung von drei auf zwei Fahrspuren zwischen den Abfahrten Bruck West und Bruck Ost.

Der dreispurige Ausbau bis Bruck West wurde 2022 abgeschlossen, ab dort geht es zweispurig weiter. „Wir haben deshalb schon einen Brief ans Ministerium geschrieben“, fordert Weil von Klimaschutz-Ministerin Leonore Gewessler (Grüne), den weiteren dreispurigen Ausbau der A4 freizugeben. „Zumindest bis zur A6, am besten wäre natürlich bis zum Outlet-Center“, so Weil.

Noch keine Entscheidung über weiteren A4-Ausbau

Im Klimaschutzministerium bestätigt man auf NÖN-Anfrage, dass ein solches Schreiben der Stadtgemeinde vorliegt und derzeit beantwortet werde. Ob es eine Fortsetzung des Ausbaus der Ostautobahn geben wird, könne derzeit noch nicht gesagt werden. „Für die Fahrstreifenerweiterung muss zuerst geprüft werden, ob durch andere Maßnahmen eine Verbesserung der Verkehrssituation erreicht werden kann. Dies wird auf Basis des neuen Verkehrsmodells Österreich umgesetzt, welches sich aktuell in Ausarbeitung befindet“, heißt es aus dem Ministerium.

Derzeit werde eine neue Verkehrsprognose 2040 erarbeitet - berücksichtigt werde dabei vor allem die Zielsetzung Klimaneutralität. „Darüber hinaus muss geprüft werden, ob die Projektziele der Kapazitätserweiterung anders erreicht werden können“, erklärt man im Ministerium, dass es eine Entscheidung über Fahrstreifen-Erweiterungen oder auch Pannenstreifen-Freigaben erst geben könne, wenn die Verkehrsprognose 2040 erstellt ist.