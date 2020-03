Arbeiter in Sommerein sieben Meter abgestürzt .

Ein ungarischer Arbeiter ist am Montag vom Dach einer landwirtschaftlichen Halle in Sommerein (Bezirk Bruck a. d. Leitha) sieben Meter abgestürzt. Der 46-Jährige fiel Polizeiangaben zufolge auf einen Betonboden, nachdem eine Kunststoffwellenplatte gebrochen war. Er wurde mit schweren Verletzungen per Hubschrauber ins UKH Wien-Meidling geflogen.