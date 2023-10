Beim Versuch, die Straße zu überqueren wurde am Mittwochnachmittag in Bruck eine 68-jährige Fußgängerin frontal von einem Pkw erfasst. Polizeiangaben vom Donnerstag zufolge sei die 47 Jahre alte Autofahrerin von der Sonne geblendet worden und hatte die Wienerin deshalb zu spät bemerkt. Ein Bremsmanöver konnte die Kollision nicht mehr verhindern. Die Verletzte wurde nach dem Unfall von der Rettung in das Landesklinikum Hainburg gebracht.